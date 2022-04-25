"В Украине решается судьба Европы". Новое обращение Владимира Зеленского. Видео
Президент Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение.
Главное в обращении Зеленского:
- В Украине сейчас решается судьба Европы. Ракетные удары по украинским городам продемонстрировали, что они могут принести городам Европы.
- За два месяца по Украине выпущено более 1100 ракет, огромное количество авиабомб, многие города уничтожены полностью. Но "они ничего не добьются".
- За два месяца награжден 3781 украинец, 142 стали Героями Украины.
- На данный момент деоккупирован 931 населенный пункт, деоккупация остальных - лишь вопрос времени.
Ранее мы сообщали, что украинская армия освободила село Заводье под Изюмом.
Также "Страна" информировала, что ВСУ освободили от вражеских войск три населенных пункта в Харьковской области.
Война в Украине продолжается уже 61-й день. "Страна" следит за происходящим 25 апреля в обновляемом материале.
Также мы анализировали ситуацию в 60-й день войны. Российские СМИ утверждают, что войска врага с опознавательной буквой "О" (они раньше были под Черниговом) идут по направлению к Ямполю, от которого далее открывается дорога в тыл группе украинских войск в Северодонецке и Лисичанске. То есть идет попытка окружения Северодонецка с запада.
Очень противоречивые сигналы поступают с полей переговоров. С одной стороны, министр иностранных дел Турции вчера заявил, что у Украины и России уже есть проект совместной декларации о прекращении войны. И на той же пресс-конференции Зеленский повторил, что готов встретиться с Путиным. С другой стороны, Finanical Times со ссылкой на трех человек, осведомленных о беседах с российским президентом, пишет, что Владимир Путин "потерял интерес" к дипломатическим путям прекращения войны. А вместо этого "настроен захватить как можно больше украинской территории".
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Подробнее о группировке "О" на севере Донбасса и словах о декларации о прекращении войны смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".