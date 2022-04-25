Президент Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение.

Главное в обращении Зеленского:

В Украине сейчас решается судьба Европы. Ракетные удары по украинским городам продемонстрировали, что они могут принести городам Европы. За два месяца по Украине выпущено более 1100 ракет, огромное количество авиабомб, многие города уничтожены полностью. Но "они ничего не добьются". За два месяца награжден 3781 украинец, 142 стали Героями Украины. На данный момент деоккупирован 931 населенный пункт, деоккупация остальных - лишь вопрос времени.

Ранее мы сообщали, что украинская армия освободила село Заводье под Изюмом.

Также "Страна" информировала, что ВСУ освободили от вражеских войск три населенных пункта в Харьковской области.

Война в Украине продолжается уже 61-й день. "Страна" следит за происходящим 25 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию в 60-й день войны. Российские СМИ утверждают, что войска врага с опознавательной буквой "О" (они раньше были под Черниговом) идут по направлению к Ямполю, от которого далее открывается дорога в тыл группе украинских войск в Северодонецке и Лисичанске. То есть идет попытка окружения Северодонецка с запада.

Очень противоречивые сигналы поступают с полей переговоров. С одной стороны, министр иностранных дел Турции вчера заявил, что у Украины и России уже есть проект совместной декларации о прекращении войны. И на той же пресс-конференции Зеленский повторил, что готов встретиться с Путиным. С другой стороны, Finanical Times со ссылкой на трех человек, осведомленных о беседах с российским президентом, пишет, что Владимир Путин "потерял интерес" к дипломатическим путям прекращения войны. А вместо этого "настроен захватить как можно больше украинской территории".

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Подробнее о группировке "О" на севере Донбасса и словах о декларации о прекращении войны смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".