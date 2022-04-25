Село Заводье к западу от Изюма Харьковской области освобождено украинской армией.

Об этом сообщил в своем Телеграм-канале журналист Андрей Цаплиенко.

Журналист опубликовал ролик, снятый на улице населенного пункта служащими ВСУ.

"Село Заводье возле Изюма только что освобождено украинской армией. Капитан Капуста называет его Заводьем. И это правильное название (в СМИ село ошибочно называют "Заводы" - Ред.). Ибо оно стоит за водами Северского Донца. Прекрасное место с невероятной природой и окрестными лесами, в которых можно было встретить диких животных", - написал Цаплиенко.

И добавил, что после отхода российских войск местность выглядит ужасно.

Между тем в вечерней сводке Генштаба не указано, что это село освобождено.

"В районе Изюма враг пытался улучшить тактическое положение на направлениях Андреевка – Заводье и Дибровно – Курулька", - в сводке село упоминается в таком контексте.

Война в Украине продолжается уже 61-й день. "Страна" следит за происходящим 25 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию в 60-й день войны. Российские СМИ утверждают, что войска врага с опознавательной буквой "О" (они раньше были под Черниговом) идут по направлению к Ямполю, от которого далее открывается дорога в тыл группе украинских войск в Северодонецке и Лисичанске. То есть идет попытка окружения Северодонецка с запада.

Очень противоречивые сигналы поступают с полей переговоров. С одной стороны, министр иностранных дел Турции вчера заявил, что у Украины и России уже есть проект совместной декларации о прекращении войны. И на той же пресс-конференции Зеленский повторил, что готов встретиться с Путиным. С другой стороны, Finanical Times со ссылкой на трех человек, осведомленных о беседах с российским президентом, пишет, что Владимир Путин "потерял интерес" к дипломатическим путям прекращения войны. А вместо этого "настроен захватить как можно больше украинской территории".

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Подробнее о группировке "О" на севере Донбасса и словах о декларации о прекращении войны смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".