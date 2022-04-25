Город Гуляйполе Запорожской области - родина батьки Махно - сейчас фактически на линии фронта.

Об этом сообщают "Стране" местные жители.

Город находится под контролем ВСУ, однако расстояние до позиций российской армии всего 1,5 км. Каждый день идут атаки со стороны Малиновки (с южного направления). Все время продолжаются обстрелы.

В Гуляйполе уже больше месяца нет ни воды, ни электричества, ни газа, ни продуктов. Еду оставшиеся жители готовят на улице. Снять наличные деньги с карт негде. В городе не работают магазины, кроме АТБ, которое открывается на два часа в день и принимает только наличные.

95% населения Гуляйполя уехало. Те, кто остались, выживают за счёт гуманитарки.

Война в Украине продолжается уже 61-й день. "Страна" следит за происходящим 25 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию в 60-й день войны. Российские СМИ утверждают, что войска врага с опознавательной буквой "О" (они раньше были под Черниговом) идут по направлению к Ямполю, от которого далее открывается дорога в тыл группе украинских войск в Северодонецке и Лисичанске. То есть идет попытка окружения Северодонецка с запада.

Очень противоречивые сигналы поступают с полей переговоров. С одной стороны, министр иностранных дел Турции вчера заявил, что у Украины и России уже есть проект совместной декларации о прекращении войны. И на той же пресс-конференции Зеленский повторил, что готов встретиться с Путиным. С другой стороны, Finanical Times со ссылкой на трех человек, осведомленных о беседах с российским президентом, пишет, что Владимир Путин "потерял интерес" к дипломатическим путям прекращения войны. А вместо этого "настроен захватить как можно больше украинской территории".

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Подробнее о группировке "О" на севере Донбасса и словах о декларации о прекращении войны смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".