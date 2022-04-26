Президент Владимира Зеленский записал традиционное вечернее обращение к украинцам. В нем он вспомнил о годовщине трагедии на Чернобыльской АЭС, а также обрисовал текущую ситуацию.

"Страна" выделила главное в обращении Зеленского.

1. Каждый год 26 апреля мир вспоминает Чернобыльскую катастрофу. Но в этом году "действия России могли создать трагедию, которая стала бы еще более страшной". Сегодня три российских ракеты пролетели над энергоблоками трех атомных станций: Запорожской, Хмельницкой и Южноукраинской. Но благодаря профессиональным действиям наших специалистов обеспечивается безопасность на наших АЭС.

2. Говорил с премьер-министром Японии. Поблагодарил его за мощный санкционный пакет, обсудили будущее восстановление Украины.

3. В Киеве побывал с визитом премьер Румынии. Обсудили вопросы безопасности Черноморского региона.

4. В Германии состоялась важная встреча министров обороны стран - партнеров Украины.

5. Поблагодарил Британию за решение о либерализации торгового режима с Украиной. Лондон принял решение о ликвидации всех пошлин и квот на украинский импорт. Ждем таких же решений от других наших партнеров.

Война в Украине продолжается уже 62-й день. Мы следим за обстановкой на фронте и достижениями ВСУ в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 61-го дня войны. Основные события разворачивались на севере Донецкой и Луганской областей, где противник продолжал наступление. Также вчера войска РФ начали активно бомбить железную дорогу - вероятно, чтобы заблокировать подвоз западных артиллерийских систем и боеприпасов, которые могут сыграть важную роль для ВСУ в нынешних операциях.

Кроме того, мы разбирались, какую артиллерию Запад везет в Украину для битвы за Донбасс.

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Подробнее о ситуации на фронте, а также о визите в Киев госсекретаря США Блинкена и главы Пентагона Остина в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.