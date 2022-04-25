"Страна" выяснила подробности вчерашней встречи президента Украины Владимира Зеленского с госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром обороны Ллойдом Остиным.

Как сообщил "Стране" пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, на встрече с официальными лицами США вчера обсуждали пять ключевых вопросов, среди которых - гарантии безопасности.

"Пять пунктов: оборонная поддержка, финансовая поддержка, санкции против России, гарантии безопасности для Украины и предотвращение продовольственного кризиса (разблокирование Черного моря и украинских портов)", - сообщил Никифоров "Стране".

Однако он уточнил, что вчера ни по одному из этих пунктов не было принято окончательного решения.

"Это просто "сверка часов", детальное обсуждение вопросов", - отметил Никифоров.

Что касается гарантий безопасности для Украины, этот вопрос будет обсуждаться на отдельной встрече.

"Скорее всего, эта встреча пройдет на уровне советников в ближайшее время, где уже обсудят формат конкретных гарантий безопасности. У нас адекватные требования по гарантиям безопасности, и скорее всего, их согласуют", - добавил Никифоров.

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский передал Остину и Блинкену план новых санкций против РФ.

Мы также рассказывали, о чем говорили в Киеве Блинкен и Остин.