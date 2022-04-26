Президент Владимир Зеленский сегодня встретился с премьер-министром Румынии Николае Чуке.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Стороны обсуждали расширение уже созданных экспортных коридоров по территории Румынии, а также использование дополнительных возможностей румынских морских портов, пока украинские порты заблокированы российским флотом.

Также Зеленский и Чуке говорили о поддержке пострадавших от войны людей, экономическую безопасность и участие Румынии в восстановлении Украины.

Еще одна тема переговоров - скорейшее открытие пункта пропуска "Дьяковцы (Украина) – Раковец (Румыния)".

Напомним, что Румыния изменила законодательство, чтобы передать Украине летальное оружие.

При этом президент Румынии отказался вводить эмбарго на импорт нефти и газа из РФ.

Война в Украине продолжается уже 62-й день. Мы следим за обстановкой на фронте и достижениями ВСУ в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 61-го дня войны. Основные события разворачивались на севере Донецкой и Луганской областей, где противник продолжал наступление. Также вчера войска РФ начали активно бомбить железную дорогу - вероятно, чтобы заблокировать подвоз западных артиллерийских систем и боеприпасов, которые могут сыграть важную роль для ВСУ в нынешних операциях.

Кроме того, мы разбирались, какую артиллерию Запад везет в Украину для битвы за Донбасс.

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Подробнее о ситуации на фронте, а также о визите в Киев госсекретаря США Блинкена и главы Пентагона Остина в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.