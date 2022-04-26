Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным вновь предложил провести встречу с Зеленским и добавил, что Анкара продолжит делать все возможное для установления прочного мира на Украине.

Об этом сообщают в канцелярии турецкого лидера.

"Президент Эрдоган указал на важность прекращения огня, эффективной работы гуманитарных коридоров и безопасной эвакуации, а также сказал, что Турция будет и впредь делать все возможное, чтобы остановить эти события, которые наносят ущерб всем, и для установления прочного мира", - рассказали в администрации Эрдогана.

Кроме того, турецкий президент вновь предложил Путину организовать встречу с Владимиром Зеленским.

"Президент Эрдоган повторил свое предложение вывести стамбульский процесс, который является очень важным этапом переговоров между Россией и Украиной, на уровень лидеров", - сообщили в канцелярии.

По мнению Эрдогана, на консультациях делегаций Украины и РФ был достигнут положительный результат, закрепление которого отвечает интересам всех сторон.

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