Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести телефонные переговоры с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным в ближайшие 48 часов в надежде встретиться с ними обоими в Стамбуле, чтобы положить конец войне между Россией и Украиной.

Об этом сообщает турецкое издание Milliyet.

"Результат положительный, он не совсем такой, как мы хотели, но будет лучше. Я надеюсь, что они примут наше приглашение, и мы сможем собрать их вместе в Стамбуле", — сказал Эрдоган.

Напомним, Путин обвинил ЕС в "откровенной русофобии" и оценил шансы на встречу с Зеленским.

Ранее мы писали, что министр иностранных дел Турции Чавушоглу в телефонном разговоре с главой МИД РФ Лавровым заявил, что среди стран НАТО есть силы, которые заинтересованы в продолжении войны в Украине и "ослаблении России".

Война в Украине продолжается уже 58-й день. "Страна" следит за происходящим 22 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 57-й день войны. Продолжалась переброска в Украину дополнительных российских сил. Москва заявила, что Мариуполь в целом уже под ее контролем, кроме промзоны "Азовстали" с ее подземными коммуникациями. РФ официально отказалась от наземного штурма завода, продолжив активно бомбить его с воздуха.

"Страна" разбиралась, почему Путин приказал не штурмовать завод "Азовсталь" и что представляют собой его лабиринты.

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