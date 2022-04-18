Ибрагим Калын, официальный представитель турецкого президента Реджепа Эрдогана, считает, что вследствие событий вокруг Украины мир вошел в новый период холодной войны.

Об этом пресс-секретарь президента Турции сказал в ходе встречи с членами Конгресса США в рабочем офисе президентской резиденции Долмабахче в Стамбуле.

"Мы входим в новую эру, в новую холодную войну. Нам необходимо приготовиться к влиянию, которое она окажет в будущем. Надо быть готовыми по многим направлениям — продовольствие, энергетика, кибербезопасность", — сказал он.

Ранее мы сообщали, что Турция присоединится к санкциям против России, если их утвердят на уровне ООН.

Также напомним, что война в Украине продолжается уже 54-й день. "Страна" следит за происходящим 18 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали, чем закончилось для Украины 17-е апреля. Россия продолжала стягивать войска в Харьковскую область и на Донбасс. Мощные обстрелы были в Харькове, в результате погибли пять человек. Самая напряженная ситуация складывалась в Мариуполе, где украинские силы продолжают оборону в окружении.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 53-го дня войны в Украине.