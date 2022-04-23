Сегодня в Украине вступил в силу закон о коллаборантах. По нему можно получить до 12 лет тюрьмы за пособничество государству-агрессору.

Понятие "пособничества" объясняет ключевая статья 111-2 Уголовного кодекса Украины. Согласно тексту, пособничеством являются такие действия:

реализация или поддержка решений и/или действий государства-агрессора, вооруженных формирований и/или оккупационной администрации государства-агрессора;

любое сотрудничество, включая сбор, подготовку и/или передачу материальных ресурсов или других активов представителям государства-агрессора, его вооруженным формированиям и/или оккупационной администрации государства-агрессора.

В той же статье определяется мера наказания за пособничество.

"Умышленные действия, направленные на помощь государству-агрессору, его вооруженным формированиям и оккупационной администрации наказываются лишением свободы на срок от 10 до 12 лет", - гласит текст.

Детальнее закон о коллаборантах "Страна" анализировала здесь.

Война в Украине продолжается уже 59-й день. "Страна" следит за происходящим 23 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 58-й день войны. СМИ сообщали о дефиците снарядов у ВСУ, эту проблему решает Запад, между Украиной и РФ шли переговоры, в том числе по вопросам послевоенных границ, а Россия заявила, что началась "вторая фаза спецоперации", целью которой станет захват Донбасса, а затем бросок из Херсонской области на Приднестровье.

Также "Страна" выясняла, что пишут в западных СМИ о битве за Донбасс.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно.Понятно" рассказывает, что означают озвученные Россией планы по наступлению на юге Украины к Приднестровью.