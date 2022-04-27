Оперативное командование "Юг" сообщает, что Украина нанесла удар по острову Змеиный, который захватили россияне.

Об этом оперативное командование "Юг" сообщает в Фейсбуке.

Сообщается, что зафиксировано попадание в пункт управления, уничтожен ЗРК "Стрела-10".

"Корабельная группировка флота противника переформатирована в сторону уменьшения", – говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что ВСУ уничтожили склад боеприпасов на Херсонщине.

Также писали, что, по данным Генштаба, армия России на войне в Украине потеряла уже более 22 тысяч военных.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 63-й день. Мы следим за происходящим 27 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 62-го дня войны. Продолжались бои в Харьковской области и на Донбассе, а также в Запорожской области. Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что город готовится к наступлению РФ и либо штурму, либо осаде. Войска РФ нанесли удар по мосту через Днестровский лиман в Одесской области.

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Подробнее о происходящем на фронте, а также о ситуации на "Азовстали" в Мариуполе и смене стратегии США относительно России - в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.