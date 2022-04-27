Сегодня ночью в Днепропетровской области войска РФ обстреляли из артиллерии Зеленодольскую громаду к югу от Кривого Рога.

Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Валентин Резниченко.

"Били из артиллерии. Попали по предприятию энергетической инфраструктуры. Утечка смазки и сильный пожар", - сообщил Резниченко.

По его словам, огонь тушили несколько часов, один работник предприятия ранен, его доставили в больницу.

Под обстрел попал и сам город Зеленодольск, а также села Марьянское и Большая Костромка.

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Также "Страна" подводила итоги 62-го дня войны. Продолжались бои в Харьковской области и на Донбассе, а также в Запорожской области. Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что город готовится к наступлению РФ и либо штурму, либо осаде. Войска РФ нанесли удар по мосту через Днестровский лиман в Одесской области.

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