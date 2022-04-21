В результате трех российских ракетных ударов в Новомосковском районе разрушены железнодорожное полотно и контактная сеть.

Об этом сообщил губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко.

По его словам, жертв нет.

"Пока не ясно, сможем ли возобновить движение", – добавил он.

"Как видим, россияне продолжают наносить удары по железнодорожной инфраструктуре. Днём был удар в районе железнодорожного вокзала в Запорожье", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Ранее мы писали, что российские ракеты попали в район ж/д объектов во Львове. "Укрзализныця" сообщила о задержке поездов.

Война в Украине продолжается уже 57-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Также мы анализировали главные события и заявления 56-го дня войны. Основные боевые действия, как и в предыдущие дни, велись на подступах к Донбассу и в самой зоне ООС. В Киеве, Москве и на Западе обсуждались переговоры, а также гарантии безопасности Украины после войны.

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