Вследствие ракетного удара российских военных по Новомосковскому району пострадали 5 человек.

Об этом сообщает глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

"Обновлена информация относительно сегодняшних ракетных ударов по железнодорожному объектув Новомосковском районе: пострадали пять человек", - говорится в сообщении Лукашука в Telegram.

Напомним, в результате трех российских ракетных ударов в Новомосковском районе разрушены железнодорожное полотно и контактная сеть.

Война в Украине продолжается уже 57-й день. "Страна" следит за обстановкой на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Также мы анализировали главные события и заявления 56-го дня войны. Основные боевые действия, как и в предыдущие дни, велись на подступах к Донбассу и в самой зоне ООС. В Киеве, Москве и на Западе обсуждались переговоры, а также гарантии безопасности Украины после войны.

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