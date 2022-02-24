Остров Змеиный захвачен россиянами. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в Facebook.

Сообщается, что после обстрела Змеиного из корабельных вооружений и боевой авиации оккупантов была разрушена инфраструктура на острове.

Связь с пограничниками, находящимися на остове с военными ВСУ, утрачена.

По имеющейся информации остров Змеиный захвачен.

Напомним, украинские морпехи с пограничниками держали оборону на острове Змеиный. Российские военные требовали украинских военных сдаться, но пограничники и ВСУ мужественно держали оборону.

Как писала "Страна", сегодня на рассвете, 24 февраля, в городах Украины, в частности, в Киеве, Харькове, Мариуполе начали звучать взрывы. Это случилось после того, как Владимир Путин заявил о вводе российских войск на Донбасс.

"Страна" следит за ситуацией в Украине в обновляемом материале.

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