Палата представителей Конгресса США одобрила закон о ленд-лизе для Украины

Палата представителей Конгресса США проголосовала за закон о ленд-лизе для Украины. "За" проголосовали 220 членов Палаты представителей, "против" - 205.

Об этом сообщает в Twitter Палата представителей Конгресса США.

Закон существенно облегчает поставки оружия в Украину. Акт о ленд-лизе дает президенту США полномочия помогать стране, чья оборона признается жизненно важной для его страны, без предварительной оплаты.

Напомним, Сенат США 7 апреля единогласно принял законопроект о возобновлении программы времен Второй мировой войны, которая позволит президенту Джо Байдену более эффективно отправлять оружие и другие поставки в Украину на фоне вторжения России.

Этот законопроект временно отменяет некоторые требования, связанные с полномочиями президента по предоставлению или аренде предметов обороны, если предметы обороны предназначены для правительства Украины или правительств других стран Восточной Европы, пострадавших от вторжения России в Украину.

В тексте документа говорится о предоставлении президенту США расширенных полномочий по передаче или предоставлению в аренду Украине оборонных средств для "защиты гражданского населения от российского военного вторжения" и для других целей.

После принятия акта глава Белого Дома обязан в течение 60 дней установить ускоренные процедуры доставки продукции.

Сенаторы быстро поддержали предложение, известное как ленд-лиз, поскольку украинские военные доказали, что могут отбиваться от российских войск.

Ранее мы писали, что Конгресс США рассмотрит законопроект об ускорении поставок оружия Украине.

Война в Украине продолжается уже 64-й день. Мы следим за происходящим 28 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 63-го дня войны. Было зафиксировано продвижение российских войск в районе Изюма, Лимана и Лисичанска. В НАТО приняли решение переводить Украину на 155-миллиметровый артиллерийский калибр. Сохранялась напряженность вокруг Приднестровья, где идут обвинения в адрес Украины в подготовке диверсий. Кроме того, участились удары по российской территории у границ Украины.

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Подробнее о происходящем на фронте, новой тактике армии РФ, а также начале "газовой битвы" в Европе - в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.