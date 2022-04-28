Переговоры в Конгрессе США по законопроекту о помощи Украине на сумму 33 миллиарда долларов, которую запросил президент Америки Джо Байден, займет "недели".

Об этом сообщают источники CNN в Демократической и Республиканской партиях США.

По их информации, есть много вопросов, которые необходимо решить в отношении пакета для Украины, включая разработку законодательной формулировки, и весь процесс займет недели, пока в обеих палатах не пройдет окончательное голосование.

Цель парламентариев на данном этапе — проголосовать до перерыва в работе Конгресса на День поминовения (30 мая). Но есть противоречивые моменты, которые могут не позволить это сделать.

Мы также писали о том, что Джо Байден сегодня представит инициативу, которая позволит "изымать" активы российских предпринимателей и направлять их на "нужды Украины".

Война в Украине продолжается уже 64-й день. Мы следим за происходящим 28 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 63-го дня войны. Было зафиксировано продвижение российских войск в районе Изюма, Лимана и Лисичанска. В НАТО приняли решение переводить Украину на 155-миллиметровый артиллерийский калибр. Сохранялась напряженность вокруг Приднестровья, где идут обвинения в адрес Украины в подготовке диверсий. Кроме того, участились удары по российской территории у границ Украины.

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