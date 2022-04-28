Президент США Джо Байден подписал запрос конгрессу США о выделении уже анонсированных 33 млрд долларов для дополнительной поддержки Украине, в том числе $20 млрд на военную помощь и $8,5 млрд на экономическую.

Об этом он заявил в ходе своего выступления перед парламентариями.

Байден просит одобрить выделение дополнительных средств как можно скорее и признает, что это "недешево".

"Мы не нападаем на Россию, мы помогаем Украине защищаться от российской агрессии", — заявил Байден

Байден подтвердил, что подписал запрос к конгрессу о выделении дополнительного финансирования для Украины. Сказал, что это недёшево.

"Мы будем охотиться за их яхтами, за их предметами роскоши, а изъятые средства за эти активы мы направим в Украину. Россия использует энергоносители, как оружие. Мы не позволим РФ шантажировать наших партнеров по остановке газовых и нефтяных поставок", - сказал Байден.

В пакет запрашиваемой помощи входят:

больше артиллерии, бронетехники, а также противотанковых ракет и зенитных комплексов;

помощь в наращивании возможности Украины по ведению кибервойны;

больше обмена разведывательными данными;

поддержку в производстве боеприпасов;

помощь в обезвреживании мин и других взрывчатых веществ, а также в защите Украины от химических, биологических и "грязных" бомб;

дальнейшее наращивание присутствия США на восточном фланге НАТО.

Также Байден заявил, что поставки оружия в Украину из США идут с высокой скоростью и будут продолжаться до окончания войны.

Также он сообщил, что делает все возможное, чтобы украинцы могли попасть в США без необходимости ехать на южную границу (с Мексикой - Ред.). Также он обещает не отправлять войска США в Украину.

Отметим, что новый пакет помощи США, который предлагает выделить Байден, более чем в два раза превышает размер пакета на $13,6 миллиардов, одобренного законодателями и подписанного Байденом в прошлом месяце.

Также Байден планирует изымать активы предпринимателей РФ и отправлять их на нужды Украины.

Война в Украине продолжается уже 64-й день. Мы следим за происходящим 28 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 63-го дня войны. Было зафиксировано продвижение российских войск в районе Изюма, Лимана и Лисичанска. В НАТО приняли решение переводить Украину на 155-миллиметровый артиллерийский калибр. Сохранялась напряженность вокруг Приднестровья, где идут обвинения в адрес Украины в подготовке диверсий. Кроме того, участились удары по российской территории у границ Украины.

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