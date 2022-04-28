Байден запросил у Конгресса $33 млрд для помощи Украине и пообещал поставки оружия до конца войны
Президент США Джо Байден подписал запрос конгрессу США о выделении уже анонсированных 33 млрд долларов для дополнительной поддержки Украине, в том числе $20 млрд на военную помощь и $8,5 млрд на экономическую.
Об этом он заявил в ходе своего выступления перед парламентариями.
Байден просит одобрить выделение дополнительных средств как можно скорее и признает, что это "недешево".
"Мы не нападаем на Россию, мы помогаем Украине защищаться от российской агрессии", — заявил Байден
Байден подтвердил, что подписал запрос к конгрессу о выделении дополнительного финансирования для Украины. Сказал, что это недёшево.
"Мы будем охотиться за их яхтами, за их предметами роскоши, а изъятые средства за эти активы мы направим в Украину. Россия использует энергоносители, как оружие. Мы не позволим РФ шантажировать наших партнеров по остановке газовых и нефтяных поставок", - сказал Байден.
В пакет запрашиваемой помощи входят:
- больше артиллерии, бронетехники, а также противотанковых ракет и зенитных комплексов;
- помощь в наращивании возможности Украины по ведению кибервойны;
- больше обмена разведывательными данными;
- поддержку в производстве боеприпасов;
- помощь в обезвреживании мин и других взрывчатых веществ, а также в защите Украины от химических, биологических и "грязных" бомб;
- дальнейшее наращивание присутствия США на восточном фланге НАТО.
Также Байден заявил, что поставки оружия в Украину из США идут с высокой скоростью и будут продолжаться до окончания войны.
Также он сообщил, что делает все возможное, чтобы украинцы могли попасть в США без необходимости ехать на южную границу (с Мексикой - Ред.). Также он обещает не отправлять войска США в Украину.
Отметим, что новый пакет помощи США, который предлагает выделить Байден, более чем в два раза превышает размер пакета на $13,6 миллиардов, одобренного законодателями и подписанного Байденом в прошлом месяце.
Также Байден планирует изымать активы предпринимателей РФ и отправлять их на нужды Украины.
Война в Украине продолжается уже 64-й день. Мы следим за происходящим 28 апреля в обновляемом материале.
Также "Страна" подводила итоги 63-го дня войны. Было зафиксировано продвижение российских войск в районе Изюма, Лимана и Лисичанска. В НАТО приняли решение переводить Украину на 155-миллиметровый артиллерийский калибр. Сохранялась напряженность вокруг Приднестровья, где идут обвинения в адрес Украины в подготовке диверсий. Кроме того, участились удары по российской территории у границ Украины.
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