Президент США Джо Байден сегодня представит инициативу, которая позволит "изымать" активы российских предпринимателей и направлять их на "нужды Украины".

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"Предложения Байдена разрешат арест собственности, используемой бизнесменами РФ для обхода санкций, что до сих пор не позволяли законы США", - говорится в сообщении.

С предложением использовать замороженные российские активы на "помощь Украине" впервые выступил премьер-министр Польши Мотеуш Моравецкий.

Ранее мы писали о том, что в Украине передали в пользу государства 48 кг золота, изъятые у бывшего министра.

Война в Украине продолжается уже 64-й день. Мы следим за происходящим 28 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 63-го дня войны. Было зафиксировано продвижение российских войск в районе Изюма, Лимана и Лисичанска. В НАТО приняли решение переводить Украину на 155-миллиметровый артиллерийский калибр. Сохранялась напряженность вокруг Приднестровья, где идут обвинения в адрес Украины в подготовке диверсий. Кроме того, участились удары по российской территории у границ Украины.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о происходящем на фронте, новой тактике армии РФ, а также начале "газовой битвы" в Европе - в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.