Офис генпрокурора готовит ходатайство о наложении ареста на имущество Оксаны Марченко, супруги задержанного СБУ нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции Украины в Facebook.

В рамках расследований против Медведчука и его жены, в Киеве и области прошел ряд обысков.

Среди обнаруженного - 100 картин, антикварные вещи, охотничья винтовка, пистолет BUL, 20 швейцарских часов, золотые и серебряные монеты, золотые статуэтки и яйца Фаберже. Стоимость выявленного имущества устанавливается.

"Офисом генерального прокурора уже готовятся ходатайства о наложении ареста. В дальнейшем арестованные активы будут переданы в управление АРМА. Денежные средства, полученные от реализации арестованных активов, могут быть использованы для нужд ВСУ и восстановления разрушенной врагом инфраструктуры", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее арестованную яхту Медведчука передали в распоряжение АРМА.

Также мы писали о том, что суд арестовал 154 объекта имущества семьи Виктора Медведчука.

Сам Медведчук был задержан СБУ. 16 апреля львовский суд отправил его под арест без права залога.

Вчера, 18 апреля, Медведчук обратился к Путину и Зеленскому с просьбой обменять его на защитников и жителей Мариуполя.