Украина вместе с тяжелой артиллерией и ракетными установками запросила у США поставки ударных беспилотников MQ-1C Gray Eagle с ракетами AGM-114 Hellfire.

Об этом министр обороны Алексей Резников сообщил Politico.

США уже передали Украине несколько сотен дронов-камикадзе Switchblade и новые Phoenix Ghost, однако официальные лица утверждают, что им нужны более совершенные Reapear и Grey Eagle, которые способны летать на большей высоте и преодолевать большие дистанции.

Politico пишет, что существует сложность в передаче подобных БПЛА третьим странам. На беспилотники распространяются строгие правила, в том числе режим контроля за ракетными технологиями. Он требует, чтобы любой дрон или ракета с полезной нагрузкой 500 кг и с дальностью действия в 300 км не должны передаваться из одной страны в другую.

Ранее США уже отказывала ряду стран в продаже им Grey Eagle.

Но в Минобороны Украины ожидают положительного решения вопроса.

Война в Украине продолжается уже 64-й день. Мы следим за происходящим 28 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 63-го дня войны. Было зафиксировано продвижение российских войск в районе Изюма, Лимана и Лисичанска. В НАТО приняли решение переводить Украину на 155-миллиметровый артиллерийский калибр. Сохранялась напряженность вокруг Приднестровья, где идут обвинения в адрес Украины в подготовке диверсий. Кроме того, участились удары по российской территории у границ Украины.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о происходящем на фронте, новой тактике армии РФ, а также начале "газовой битвы" в Европе - в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.