Запасы оружия в США могут иссякнуть через несколько месяцев в случае дальнейших поставок Украине - Bloomberg
Запасы оружия в США рискуют иссякнуть через несколько месяцев. Военные эксперты считают, если это произойдет, если администрация американского президента Джо Байдена продолжит отправлять в Украину запасы из арсенала.
Об этом пишет Bloomberg.
"Это огромная угроза нашей безопасности", - заявила на слушаниях в Комитете по вооруженным силам Конгресса бывшая замминистра обороны США по закупкам Эллен Лорд.
По ее словам, США отправили в Украину почти четверть своих запасов ракет Stinger.
Как уточнил Дэвид Берто, глава Совета по профессиональным услугам, Вашингтон готовит (видимо, к передаче в Украину - Ред.) треть имеющихся запасов оружия - без контрактов на их пополнение.
Напомним, и ранее Bloomberg писало, что США могут исчерпать свои запасы оружия, постоянно отправляя его в Украину.
Вместе с тем, сообщалось, что США готовят к отправке в Украину комплексы Stinger, Javelin и другое оборудование.
Также мы писали, что Минобороны США ищет способы ускорить производство оружия для поставок в Украину.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 63-й день. Мы следим за происходящим 27 апреля в обновляемом материале.
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