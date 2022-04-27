Государственный секретарь США Энтони Блинкен 27 апреля провел телефонную беседу с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом. Стороны обсудили кроме прочего военную помощь ВСУ.

Об этом сообщается на сайте Госдепа.

Как сказано в пресс-релизе о звонке, Блинкен поздравил французский народ с успешным избранием президента 24 апреля Эммануэля Макрона. После чего дипломаты "обсудили предоставление большей помощи в обеспечении безопасности вооруженным силам Украины, поскольку те сопротивляются жестокому и неспровоцированному вторжению российских сил". Также собеседники обговорили дополнительные меры по привлечению к ответственности президента РФ Владимира Путина и его режима.

Между тем президент Болгарии Румен Радев выступил против поставок оружия Украине. Радев считает, что поставки вооружения это "прямое вовлечение в конфликт".

Ранее "Страна" сообщала, что украинская армия перейдет на западные калибры и технику. Соответствующее стратегическое решение приняли министры обороны 40 стран мира в ходе встречи на американской военной базе "Рамштайн" в Германии.