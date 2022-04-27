Президент Болгарии Румен Радев выступил против поставок оружия Украине. Радев считает, что поставки вооружения это "прямое вовлечение в конфликт"

Об этом сообщают болгарские СМИ.

"Категорическое "нет" предоставлению военной помощи Украине, ведь это означает шаг к прямому вовлечению Болгарии в этот конфликт. Призывы к миру исчезают, а на смену им приходит все более жесткая риторика и призывы к победе. Если победа означает самоуничтожение и экономическую ликвидацию Европы, то мы быстро движемся в этом направлении", - заявил Радев.

Он заявил, что Болгария должна прикладывать все усилия для скорейшего достижения мира и прекращения конфликта.

"Затягивание конфликта будет иметь катастрофические последствия во многих отношениях. Суверенная болгарская позиция вырабатывается в Софии, а не в Киеве, и я не думаю, что есть необходимость в визите туда", - заявил он, вероятно, намекая на поездку болгарского премьера Петкова в Киев.

Война в Украине продолжается уже 63-й день. Мы следим за происходящим 27 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 62-го дня войны. Продолжались бои в Харьковской области и на Донбассе, а также в Запорожской области. Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что город готовится к наступлению РФ и либо штурму, либо осаде. Войска РФ нанесли удар по мосту через Днестровский лиман в Одесской области.

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