Болгарская делегация во главе с премьер-министром Кирилом Петковым отправилась в Украину. Об этом сообщают болгарские СМИ.

В Киеве Петков встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и проведет беседу со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем.

Ожидается, что Петков посетит города Бородянка, Буча и Ирпень, где представителям болгарского государства расскажут об ущербе и разрушениях, причиненных российской агрессией.

В Киеве болгарская делегация также встретится с представителями болгарской общины Украины.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Болгария отказалась от поставок оружия в Украину из-за того, что правящая в Болгарии коалиция из 4 партий до сих пор не пришла к согласию по этому вопросу.

Против поставок оружия выступил и президент страны.

После этого премьер-министр Болгарии Кирил Петков признал, что в стране нет общественного и политического единства относительно поставок оружия в Украину.

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