Премьер-министр Болгарии Кирил Петков пожертвовал зарплату в пользу Украины и призвал граждан страны последовать его примеру. О старте кампании по сбору средств в поддержку Украины Петков написал в Facebook.

Петков заявил, что в публичном пространстве Болгарии существует много противоположных мнений по поводу отправки военной помощи Украине, и выступил за поиск единства в этом вопросе.

"Пока мы не добьемся этого политического консенсуса, как граждане Болгарии, которые считают, что никто в Европе не имеет права нападать на соседей и убивать мирных жителей, мы можем свободно помочь Украине финансово... Вот почему я открываю общественную кампанию по сбору финансового ресурса для украинского правительства. Призываю каждого гражданина Болгарии, кто действительно хочет помочь Украине, пожертвовать зарплату, как я", - написал он.

Реквизиты, куда можно пожертвовать средства, премьер опубликовал у себя в Facebook.

Напомним, ранее премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил, что его страна не будет поставлять Украине оружие несмотря на поступившую просьбу.

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