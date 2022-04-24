Министерство иностранных дел Болгарии заявило, что посла страны в украинском Мелитополе никто не похищал.

Об этом сообщает Tribune.

"Сергей Желев находится в безопасности в своем доме", - сказали там.

Напомним, вчера мэр Мелитополя Иван Федоров зяавил, что российские оккупанты похитили почетного посла Болгарии Сергея Желева.

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