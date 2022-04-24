В Мелитополе российские военные похитили почетного консула Болгарии Сергея Желева.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона.

"Моих коллег похитили по всей стране более 50, сегодня 29 находятся в тюрьмах оккупантов. В отношении активистов, бизнесменов - у оккупантов это сплошная практика, они похищают всех, кто имеет свое мнение, патриотические настроения. Несколько часов назад стало известно, что в Мелитополе похитили почетного консула Болгарии", - сказал он.

Что касается оперативной ситуации в Мелитополе, то Федоров рассказал, что уже четвертый день оккупанты не выпускают жителей, которые хотят уехать в сторону Запорожья.

"Последние четыре дня они полностью заблокировали эвакуацию в Запорожье, любым маршрутом, только в Крым дают возможность выехать", - пояснил мэр города.

Напомним, мэра Мелитополя также похищали российские военные, однако его удалось обменять на девять российских солдат. Этот обмен стал первым официально подтвержденным обменом пленных Украины и России.

Ранее мы писали, что на российском блокпосту похитили 16-летнего сына главы Запорожской райадминистрации.

Война в Украине продолжается уже 59-й день. "Страна" следит за происходящим 23 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 58-й день войны. СМИ сообщали о дефиците снарядов у ВСУ, эту проблему решает Запад, между Украиной и РФ шли переговоры, в том числе по вопросам послевоенных границ, а Россия заявила, что началась "вторая фаза спецоперации", целью которой станет захват Донбасса, а затем бросок из Херсонской области на Приднестровье.

Также "Страна" выясняла, что пишут в западных СМИ о битве за Донбасс.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно.Понятно" рассказывает, что означают озвученные Россией планы по наступлению на юге Украины к Приднестровью.