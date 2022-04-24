Журналист Христо Грозев сообщает, что в Болгарии приземлился украинский транспортный самолет Ан-124, вылетевший из Польши.

Об этом Грозев написал в Twitter.

Болгария пока отказывается поставлять Украине вооружения. Эта идея не находит поддержки у входящих в коалицию социалистов.

В то же время Грозев считает, что поставки ведутся секретно, чтобы коалиция не распалась (остальные ее участники за передачу оружия Киеву).

По его данным, у Болгарии есть снаряды большого калибра (152 мм) "в количествах, которые могут поддерживать оборону Украины в течение нескольких месяцев".

Напомним, премьер Болгарии отказал Украине в поставках оружия.

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