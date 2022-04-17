Болгария и Эстония вслед за Италией и Румынией решили запретить российским судам заходить в свои порты.

Запрет в Болгарии вступил в силу 00:00 16 апреля и распространяется на все морские и речные порты страны, сообщается на сайте Морской администрации Болгарии.

Решение распространяется не только на корабли под российским флагом, но и на те, которые изменили его после 24 февраля 2022 года, когда Россия напала на Украину.

Исключения предусмотрены только для судов, терпящих бедствие или нуждающихся в гуманитарной помощи, а также для судов, перевозящих энергоносители, продукты питания и лекарства в страны ЕС.

В свою очередь министр экономики и инфраструктуры Эстонии Таави Аас также объявил о решении запретить российским судам заходить в порты страны с 17 апреля, сообщает ERR.

Напомним, российским судам уже запрещено заходить в морские порты Италии и Румынии.

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