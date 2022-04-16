Вслед за румынскими портами с завтрашнего дня для российских судов также будут закрыты итальянские порты. Кроме того, запрет будет распространяться на суда, сменившие флаг после 24 февраля.

Об этом пишут итальянские СМИ.

Напомним, с 17 апреля Румыния запретила заход российских кораблей в свои порты. Под запретом будет заход "любых судов, зарегистрированных под российским флагом, в том числе судов, сменивших российский флаг на флаг любого другого государства или сменивших свою регистрацию в России на регистрацию в любом другом государстве после 24 февраля 2022 года".

Ранее мы также писали, что Совет Евросоюза утвердил новый, уже четвертый, пакет санкций в отношении России и Беларуси за войну против Украины. Окончательное согласие на новые ограничения дали правительства всех стран ЕС 9 марта. В связи с этим российские и белорусские фуры больше не смогут ездить в ЕС.

Тем временем война в Украине продолжается уже 52-й день. "Страна" следит за событиями 16 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на фронте на 51-й день войны. Наступление, которого все ожидают на востоке или юге Украины, пока не началось. Наиболее интенсивные бои продолжаются в Мариуполе. Не утихают обстрелы в Луганской и Донецкой области, в Харькове. Ночью пострадала Полтавская область. Были слышны взрывы во Львове.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила итоги 51-го дня войны в Украине.