Совет Евросоюза утвердил новый, уже четвертый, пакет санкций в отношении России и Беларуси за войну против Украины. Окончательное согласие на новые ограничения дали правительства всех стран ЕС в среду, 9 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Совета Евросоюза.

"С помощью этих дополнительных секторальных санкций мы посылаем мощный сигнал: неспровоцированная и неоправданная военная агрессия, развязанная против Украины режимом Путина при помощи Лукашенко, имеет высокую цену. Мы закрываем лазейки в наших существующих санкциях и вводим дополнительные меры в отношении финансового сектора Беларуси", - заявил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель.

Решение о персональных санкциях и об ограничениях в отношении Беларуси уже опубликовали в Официальном журнале ЕС. После этого они вступили в силу. Публикация решения по секторальным санкциям против России ожидается позже.

Президент США Джо Байден подписал два проекта законов, которые предусматривают новые санкции в отношении России и Беларуси.

Также мы рассказывали, что Евросоюз утвердил пятый пакет санкций против России, включающий эмбарго на импорт угля.