Канцлер Германии Олаф Шольц выступает против поставок в Украину тяжелых вооружений - даже если сейчас он санкционирует их продажу.

Об этом пишет Der Тagesspiegel.

Также издание приводит данные соцопросов, согласно которым не менее 50% населения Германии скептически относится к поставкам оружия Украине, особенно тяжелого.

Отметим, что накануне СМИ сообщили, что Германия вскоре планирует анонсировать поставки Украине зенитных комплексов Gepard.

Ранее деятели культуры и науки Германии выступили против поставок оружия в Украину.

Война в Украине продолжается уже 62-й день. Мы следим за обстановкой на фронте и достижениями ВСУ в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 61-го дня войны. Основные события разворачивались на севере Донецкой и Луганской областей, где противник продолжал наступление. Также вчера войска РФ начали активно бомбить железную дорогу - вероятно, чтобы заблокировать подвоз западных артиллерийских систем и боеприпасов, которые могут сыграть важную роль для ВСУ в нынешних операциях.

Кроме того, мы разбирались, какую артиллерию Запад везет в Украину для битвы за Донбасс.

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Подробнее о ситуации на фронте, а также о визите в Киев госсекретаря США Блинкена и главы Пентагона Остина в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.