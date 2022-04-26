Германия на встрече представителей более 40 стран на военной базе "Рамштайн", которая состоится сегодня, 26 апреля, пообещает поставить Украине зенитные комплексы Gepard.

Об этом сообщает Der Spiegel.

По данным издания, федеральный министр обороны Кристин Ламбрехт хочет увеличить поставки оружия в Украину. Кроме того, как пишет газета, украинские солдаты будут обучаться управлению немецкой самоходной артиллерийской установкой Panzerhaubitze 2000, которую Нидерланды хотят поставить украинской армии.

Gepard - немецкая зенитная самоходная установка. Предназначена для прикрытия сухопутных войск, уничтожения воздушных целей на наклонных дальностях от 100 м до 4 км и на высотах до 3 км, летящих со скоростью до 350-400 м/с, а также наземных (надводных) целей на дальности до 4500 метров с места, с короткой остановки и в движении. Эксплуатируется с 1976 года.

Ранее сообщалось, что Германия планирует поставить в Украину 88 танков Leopard.

Также мы писали, что Германия в ближайшее время примет решение по поводу поставки Украине 100 БМП.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 62-й день. Мы следим за обстановкой на фронте и достижениями ВСУ в обновляемом материале.

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