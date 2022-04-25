Германия может поставить Украине 88 танков Leopard 1A5.

Об этом сообщает издание Welt со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы.

По данным издания, германский оборонный концерн Rheinmetall направил заявку правительству ФРГ на одобрение поставки Украине этой техники.

Welt сообщает, что соответствующая заявка поступила правительству ФРГ в конце прошлой недели. Стоимость ранее использовавшихся танков Leopard 1A5 составляет около 115 миллионов евро.

Предложение о передаче танков поступило Киеву 14 апреля, первые поставки концерн готов осуществить "в течение нескольких недель": первые 22 танка - через шесть-восемь недель, остальные 66 будут передаваться постепенно до конца 2023 года.

Также предлагается поставить 3,5 тысячи единиц боеприпасов, а также предоставить соответствующее обучение в Германии для 32 украинских военных.

Напомним, Германия в ближайшее время примет решение о том, одобрять ли поставку Украине сотни бронированных машин пехоты Marder.

Ранее мы писали, что в Германии споры вокруг поставок вооружений Киеву могут привести к отставке Шольца.

Война в Украине продолжается уже 61-й день. "Страна" следит за происходящим 25 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию в 60-й день войны. Российские СМИ утверждают, что войска врага с опознавательной буквой "О" (они раньше были под Черниговом) идут по направлению к Ямполю, от которого далее открывается дорога в тыл группе украинских войск в Северодонецке и Лисичанске. То есть идет попытка окружения Северодонецка с запада.

Очень противоречивые сигналы поступают с полей переговоров. С одной стороны, министр иностранных дел Турции вчера заявил, что у Украины и России уже есть проект совместной декларации о прекращении войны. И на той же пресс-конференции Зеленский повторил, что готов встретиться с Путиным. С другой стороны, Finanical Times со ссылкой на трех человек, осведомленных о беседах с российским президентом, пишет, что Владимир Путин "потерял интерес" к дипломатическим путям прекращения войны. А вместо этого "настроен захватить как можно больше украинской территории".

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Подробнее о группировке "О" на севере Донбасса и словах о декларации о прекращении войны смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".