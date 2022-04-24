Власти Швейцарии задерживают поставки боеприпасов своего производства, которые необходимы для немецких боевых машин пехоты Marder, необходимые для Украины.

Об этом сообщает SonntagsZeitung.

Примечательно, что данная новость появилась в момент, когда канцлер ФРГ Олаф Шольц столкнулся с растущей критикой за то, что его правительство не смогло поставить тяжелое вооружение Украине, необходимое для отражения нападения России. При этом другие союзники НАТО активно наращивают поставки вооружения в Украину.

"На оба запроса Германии был дан отрицательный ответ со ссылкой на швейцарский нейтралитет и критерии обязательного отказа в соответствии с законодательством о военных материалах", - сказал представитель Государственного секретариата Швейцарии по экономическим вопросам.

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