Германия в ближайшее время примет решение о том, одобрять ли поставку Украине сотни бронированных машин пехоты Marder.

Об этом со ссылкой на представителя правительства Германии сообщает Reuters.

По данным агентства, немецкий оружейный концерн Rheinmetall запросил разрешение на экспорт машин в Украину, намереваясь восстановить их в ближайшие месяцы перед отправкой.

Своими действиями Rheinmetall призывает заставить канцлера Олафа Шольца занять четкую позицию в отношении того, можно ли отправить эти бронемашины в Украину, так как сделка с Marder требует одобрения Совета национальной безопасности, который возглавляет Шольц, пишет агентство.

При этом официальный представитель правительства Германии не сказал, когда будет принято решение по поставкам вооружения в Украину.

Отметим, если решение будет принято в пользу Украины, это станет первой немецкой поставкой тяжелого вооружения в нашу страну.

Ранее сообщалось, что власти Швейцарии задерживают поставки боеприпасов своего производства, которые необходимы для немецких боевых машин пехоты Marder.

Также мы писали, что в Германии споры вокруг поставок вооружений Киеву могут привести к отставке Шольца.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 61-й день. "Страна" следит за происходящим 25 апреля в обновляемом материале.

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В своем блоге "Ясно. Понятно" Олеся Медведева подробно анализировала ситуацию в 60-й день войны в Украине.