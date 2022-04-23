Немецкий оружейный концерн хочет передать Украине 100 бронированных машин. Он подал заявку в правительство Германии и ждет разрешения.

Об этом пишет Deutsche Welle со ссылкой на Welt am Sonntag.

По данным издания, дочернее предприятие немецкого оборонного концерна Rheinmetall обратилось к федеральному правительству в Берлине за разрешением на поставку Киеву 100 боевых машин пехоты типа Marder.

Запрос поступил в министерство экономики ФРГ и был незамедлительно передан в Федеральный совет безопасности, в который, кроме главы правительства Германии Олафа Шольца, входят руководитель ведомства федерального канцлера, а также министры иностранных дел, внутренних дел, обороны, финансов, экономики, экономического сотрудничества и юстиции.

В ближайшие дни этому органу предстоит решить, готов ли Берлин на прямую поставку тяжелого вооружения из Германии в Украину.

Rheinmetall Landsysteme готова продать БМП Украине "в кратчайшие сроки". Причем первая партия может быть поставлена Киеву "в течение нескольких недель".

Напомним, что поставки тяжелого вооружения из Германии в Украину - сложный вопрос. Правительство затягивает поставки и пока что в Украину не переданы необходимая бронетехника и тяжелое вооружение, которыми могла бы помочь Германия. Власти страны вдвое сократили список оружия на передачу и убрали оттуда все необходимое тяжелое вооружение.

В Германии вокруг поставок оружия Украине даже началась политическая борьба. Оппозиционный немецкий блок ХДС/ХСС планирует на следующей неделе внести в Бундестаг проект резолюции о предоставлении Киеву тяжелого вооружения, если такого решения не примет канцлер Олаф Шольц. Сторонников таких поставок хватает и внутри правящей коалиции. Поэтому резолюция может набрать большинство в обход мнения канцлера.

Также в Германии уже придумали схему передачи оружия Украине.