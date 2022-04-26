Сегодня, 26 апреля, представители более 40 государств обсудят вопрос о предоставлении военной поддержки Украине. Встреча пройдет на военной базе США "Рамштайн" в Германии.

Об этом пишет "Голос Америки".

Генерал Марк Милли, глава Объединенного комитета начальников штабов ВС США, заявил, что главная задача переговоров - синхронизация и координация военной помощи Киеву. Милли сказал журналистам, что следующие несколько недель могут оказаться решающими.

Представители США считают, что армия РФ пытается прорвать позиции ВС Украины с помощью артиллерийского огня, окружить и уничтожить украинские войска. По оценкам США, многие части РФ понесли огромные потери, некие утратили до 30% личного состава. Но Россия продолжает обладать преимуществом в военном потенциале и численности войск и демонстрирует намерение продолжать войну.

Война в Украине продолжается уже 62-й день. Мы следим за обстановкой на фронте и достижениями ВСУ в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 61-го дня войны. Основные события разворачивались на севере Донецкой и Луганской областей, где противник продолжал наступление. Также вчера войска РФ начали активно бомбить железную дорогу - вероятно, чтобы заблокировать подвоз западных артиллерийских систем и боеприпасов, которые могут сыграть важную роль для ВСУ в нынешних операциях.

Кроме того, мы разбирались, какую артиллерию Запад везет в Украину для битвы за Донбасс.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте, а также о визите в Киев госсекретаря США Блинкена и главы Пентагона Остина в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.