Украина просит США о двух миллиардах долларов экстренной экономической помощи в месяц. Отказ "может усугубить гуманитарный кризис, вызванный вторжением России".

Об этом изданию The Washington Post заявил министр финансов Сергей Марченко.

Два миллиарда Киев рассчитывает получить только от США. Всего Украина хотела бы получать каждый месяц по пять миллиардов международной экономической помощи.

Министр финансов США Джанет Йеллен сообщила, что правительство отправит в Конгресс просьбу о выделении помощи Украине, но не сообщила, в каком объеме.

Напомним, ранее Марченко говорил о том, что Украине для поддержания бюджета недостаточно средств, которые уже согласились выделить западные страны.

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