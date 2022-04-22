Физический ущерб украинской инфраструктуре из-за войны достиг 60 миллиардов долларов и будет расти.

Об это заявил президент Всемирного банка Дэвид Малпасс, пишет Reuters.

Речь идет лишь о физическом ущербе - разрушенных домах и объектах. Сумма не включает в себя других экономических потерь.

Во Всемирном банке ожидают, что сумма ущерба будет расти по мере продолжения боевых действий.

"Конечно, война все еще продолжается, поэтому эти расходы растут", - сказал Малпасс на конференции Всемирного банка, посвященной теме финансовой помощи Украине.

В конференции виртуально принял участие и президент Украины Владимир Зеленский, который обозначил гораздо большие затраты и потребности в финансировании. По его словам, стране нужно 7 миллиардов долларов в месяц, чтобы компенсировать экономические потери, вызванные российской полномасштабной военной агрессией.

"И нам потребуются сотни миллиардов долларов, чтобы потом все это восстановить", - сказал Зеленский.

Война в Украине продолжается уже 58-й день. "Страна" рассказывала о главных событиях вчерашнего дня, 21 апреля.

Также мы анализировали ситуацию на 57-й день войны. Продолжалась переброска в Украину дополнительных российских сил. Москва заявила, что Мариуполь в целом уже под ее контролем, кроме промзоны "Азовстали" с ее подземными коммуникациями. РФ официально отказалась от наземного штурма завода, продолжив активно бомбить его с воздуха.

"Страна" разбиралась, почему Путин приказал не штурмовать завод "Азовсталь" и что представляют собой его лабиринты.

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