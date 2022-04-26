Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, когда Украина сможет пойти в контрнаступление на линии фронта, чтобы начать массово освобождать занятые оккупантыми города.

Об этом Арестович рассказал в эфире телемарафона.

По его словам, контрнаступление требует большого количества техники, живой силы и тыла. Однако партнеры помогут Украине с вооружением. Арестович заверил, что после этого украинские военные перейдут в контрнаступление без оттягиваний.

"У нас тяжелого оружия нет. Нам оно нужно. Запад его нам предоставит, и мы переходим в контрнаступление. Не будет никаких оттягиваний", - заявил советник главы ОП.

Война в Украине продолжается уже 62-й день. Мы следим за обстановкой на фронте и достижениями ВСУ в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 61-го дня войны. Основные события разворачивались на севере Донецкой и Луганской областей, где противник продолжал наступление. Также вчера войска РФ начали активно бомбить железную дорогу - вероятно, чтобы заблокировать подвоз западных артиллерийских систем и боеприпасов, которые могут сыграть важную роль для ВСУ в нынешних операциях.

Кроме того, мы разбирались, какую артиллерию Запад везет в Украину для битвы за Донбасс.

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Подробнее о ситуации на фронте, а также о визите в Киев госсекретаря США Блинкена и главы Пентагона Остина в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.