Городские власти Николаева готовятся к тому, что российские войска будут пытаться взять или осадить город, сейчас там оборудуют оборонительные сооружения.

Об этом в интервью "Украинской правде" сообщил мэр города Александр Сенкевич.

По его словам, в последнее время Россия через Крым перебрасывает оружие и военные ресурсы и накапливает их в Херсонской области.

"Мы ожидаем нападения или осады города Николаева. Уже сегодня мы готовим вместе с нашими военными оборонительные сооружения. Как в окрестностях города, так и внутри. Наши коммунальные службы сейчас выполняют роль стройбата. Мы строим, заливаем, бетонируем. Кроме того, мы еще вытаскиваем с полей российскую военную технику... Так что скажу коротко: мы готовимся к полномасштабному вторжению", – сказал Сенкевич.

Ранее "Страна" писала, что ночью войска РФ обстреляли Николаев. От осколочного ранения погиб мужчина.

Война в Украине продолжается уже 62-й день. Мы следим за обстановкой на фронте и достижениями ВСУ в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 61-го дня войны. Основные события разворачивались на севере Донецкой и Луганской областей, где противник продолжал наступление. Также вчера войска РФ начали активно бомбить железную дорогу - вероятно, чтобы заблокировать подвоз западных артиллерийских систем и боеприпасов, которые могут сыграть важную роль для ВСУ в нынешних операциях.

Кроме того, мы разбирались, какую артиллерию Запад везет в Украину для битвы за Донбасс.

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Подробнее о ситуации на фронте, а также о визите в Киев госсекретаря США Блинкена и главы Пентагона Остина в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.