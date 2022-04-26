Война в Украине и санкции против РФ могут привести к значительной нехватке моряков на международных грузовых и пассажирских линиях.

Об этом сообщает со ссылкой на источники в отрасли японская газета Yomiuri.

По информации издания, на российских моряков приходилось примерно 10% персонала, занятого в международных перевозках, это более 198 тысяч человек. Они уступали по численности только филиппинцам - их работает в отрасли свыше 252 тысяч человек. На Украину приходилось 4% моряков. Украинцы и россияне пользовались большим спросом со стороны судоходных компаний в первую очередь из стран Евросоюза, поскольку они соглашаются на более низкие зарплаты, пишет издание.

Однако из-за ограничений полетов гражданской авиации из-за войны в Украине и санкций против РФ этим морякам стало сложно добираться до портов, где они могут поступить на суда. Кроме того, банковские меры по ограничению денежных переводов россиянам существенно затрудняют выплату зарплаты персоналу из РФ.

В этих условиях, приводит газета мнение экспертов Японского морского центра и представителей судоходного бизнеса, занятые в морских перевозках компании занимают все более сдержанную позицию в отношении найма в первую очередь российских моряков.

Ранее "Страна" писала о крайне тяжёлой ситуации, которая складывается для украинских моряков. Из-за запрета для мужчин призывного возраста покидать Украину они не могут выехать за пределы страны даже имея на руках контракты.

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Также "Страна" подводила итоги 61-го дня войны. Основные события разворачивались на севере Донецкой и Луганской областей, где противник продолжал наступление. Также вчера войска РФ начали активно бомбить железную дорогу - вероятно, чтобы заблокировать подвоз западных артиллерийских систем и боеприпасов, которые могут сыграть важную роль для ВСУ в нынешних операциях.

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