По данным украинской разведки, Россия сосредоточила в Черном море восемь носителей крылатых ракет типа "Калибр". Их суммарный залп составляет 58 ракет.

Об этом на брифинге 25 апреля сообщил спикер Министерства обороны Александр Мотузяник.

По представителя ведомства, Россия продолжает сосредотачивать корабельную группировку в акваториях Черного и Азовского морей. Таким образом противник намеревается изолировать район боевых действий, а также проводит разведку и оказывает огневую поддержку своим войскам на приморском направлении.

"Отмечу, что, по данным нашей разведки, сейчас в Черном море находится восемь носителей крылатых ракет морского базирования типа "Калибр". Их суммарный ракетный залп сейчас составляет 58 ракет", - отметил Мотузяник.

Ранее "Страна" приводила статистику Генштаба ВСУ о потерях войск РФ к 25 апреля. Так, вооруженные силы РФ потеряли около 21 900 человек личного состава.

Мы также публиковали брифинг советника главы Офиса президента Алексея Арестовича о ситуации на фронте 25 апреля. По его словам, основные усилия противника сосредоточены на направлении Рубежное - Северодонецк - Попасная.