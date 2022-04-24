Легкораненые матросы с затонувшего крейсера Черноморского флота "Москва" проходят лечение в Севастополе, вскоре восемь моряков вернутся в строй.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора города Михаила Развожаева.



"Губернатор Севастополя Михаил Развожаев посетил госпиталь министерства обороны в Омеге. Сейчас здесь проходят восстановление легкораненые бойцы, которые участвуют в "специальной военной операции" в Украине. В том числе завершают лечение восемь матросов гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера "Москва", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, восемь военных чувствуют себя хорошо и находятся в финальной стадии выздоровления. Они готовы продолжить службу на других кораблях.

Напомним, в Минобороны России впервые признали гибель члена экипажа на крейсере "Москва".

Ранее "Страна" подробно анализировала, что произошло с флагманом Черноморского флота РФ.

Война в Украине продолжается уже 60-й день. "Страна" следит за происходящим 24 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 59-й день войны. В военном руководстве считают, что Россия уже заканчивает перегруппировку войск, после которой начнется масштабное наступление.

РФ вчера впервые нанесла мощный удар по Одессе четырьмя крылатыми ракетами. Пострадали два жилых дома, один из которых - 16-этажка в Киевском районе города. Там погибло шесть человек, среди них - трехмесячная девочка. Еще 18 местных жителей пострадали (пять госпитализированы).

Новости о событиях вчерашнего дня - в нашем онлайне за 23 апреля.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно.Понятно" рассказывает о решающей битве для мировой геополитики "на десятилетия вперед".