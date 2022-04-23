Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал об усилении комендантского часа сегодня из-за информации, что оккупанты РФ готовят провокации. Об этом он сказал в ходе нового видеообращения. Ранее он был с 21:00 до 6:00.

Известно, что комендантский час сегодня начнется с 19:00 и продлится до 5 утра завтрашнего дня.

"У нас есть данные, что готовятся подлости со стороны орков именно в эту ночь", - уточнил Ким.

Война в Украине продолжается уже 59-й день. "Страна" следит за происходящим 23 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 58-й день войны. СМИ сообщали о дефиците снарядов у ВСУ, эту проблему решает Запад, между Украиной и РФ шли переговоры, в том числе по вопросам послевоенных границ, а Россия заявила, что началась "вторая фаза спецоперации", целью которой станет захват Донбасса, а затем бросок из Херсонской области на Приднестровье.

Также "Страна" выясняла, что пишут в западных СМИ о битве за Донбасс.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно.Понятно" рассказывает, что означают озвученные Россией планы по наступлению на юге Украины к Приднестровью.