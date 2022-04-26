В Запорожской областной военной администрации сообщили подробности утреннего обстрела Запорожья. Сообщается, что две российские управляемые ракеты попали на территорию одного из предприятий города. Третья ракета разорвалась в воздухе.

Об этом говорится в сообщении Запорожской ОВА в Telegram-канале.

Повреждения и разрушения получили инфраструктурные объекты предприятия. На месте работают все соответствующие службы.

По предварительным данным, один человек погиб, еще один ранен. В настоящее время спецслужбы работают над ликвидацией последствий происшествия, поэтому количество пострадавших может быть уточнено, добавили в ОВА.

Напомним, ранее сообщалось о трех взрывах в Запорожье утром 26 апреля.

Разведка Британии считает, что ВСУ готовят Запорожье к возможной атаке РФ.

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