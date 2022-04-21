Власти Запорожской области раскрыли, куда в регионе были нанесены ракетные удары днем 21 апреля.

Об этом написал в Фейсбуке глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"Вы уже знаете, что сегодня в 12:45 российская армия запустила две крылатые ракеты по Запорожью. Мы можем доложить подробности. Первая ракета упала на остров Хортица в районе Преображенского моста. В то время по железнодорожному полотну моста двигался эвакуационный поезд Запорожье - Львов, в котором взрывной волной выбило окна четырех вагонов. Также вылетели окна двигавшихся мостом автомобилей. В 13:30 россияне нанесли второй удар по острову Хортица. В результате повреждено здание санатория-профилактория одного из предприятий. Пострадали 8 граждан", - сказано в записи.

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