Во время вчерашней встречи министров обороны стран НАТО на базе "Рамштайн" в Германии генерал армии США Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов, предупредил, что Украина нуждается в большей помощи в области безопасности, чтобы защититься от разворачивающегося и потенциально решающего наступления России на востоке. Он сказал, что ближайшие недели будут "критическими".

Об этом сообщает Reuters.

Агентство пишет, что США продвигают тезис, что Украине нужно больше оружия, чтобы защититься от России во время ее наступления на Донбасс. И обращаются с этим тезисом к другим членам Альянса.

"Время не на стороне Украины... Исход этой битвы, прямо здесь, сегодня, зависит от людей в этой комнате", - заявил Милли, выступая за закрытыми дверями перед своим пулом журналистов.

По словам официальных лиц США, Россия по-прежнему обладает "передовыми возможностями" и "превосходящими силами", и продемонстрировала готовность продолжать направлять в бой солдат и подразделения.

Москва также экономически может позволить себе вести длительную войну на Украине, несмотря на западные санкции, считают военные эксперты и экономисты.

Агентство отмечает, что со своей стороны, Украина может похвастаться высоким моральным духом, творческой и адаптивной тактикой на поле боя и знанием местности, а также оружием и разведданными США и их союзников. "У них определенно есть шансы в бою", - сказал американский военный чиновник на условиях анонимности.

Что же до самой встречи в "Рамштайне", она была закрытой. Союзники договорились проводить такие собрания раз в месяц.

"В целом создается впечатление, что основная цель встречи - заставить союзников активнее помогать Украине, сняв часть этого груза с американских плеч. Здесь стоит вспомнить заявления военных экспертов США о том, что Пентагон по ряду позиций уже истратил треть своих арсеналов на Украину", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

Отметим, что в Украине говорят, что военная помощь от Запада после этой встречи будет усилена.

"После вчерашней эпохальной встречи 40 министров обороны стран мира имею очень плохие новости для России. Объем, скорость, упрощенная логистика, расширенная номенклатура оружия Украине существенно усиливается", - написал в Твиттере советник главы ОП Михаил Подоляк.

Напомним, Bloomberg сообщало ранее, что США могут исчерпать свои запасы оружия, постоянно отправляя его в Украину.

Также мы писали, что Лавров не верит в успех переговоров Украины и РФ, если Киев продолжит получать оружие.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 63-й день. Мы следим за происходящим 27 апреля в обновляемом материале.

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